Een beetje chips mag best van deze hoogleraar, maar verder moeten we nodig anders gaan eten

Of hij zich een roepende in de woestijn voelt, is de vraag aan Tiny van Boekel. Zeventien jaar geleden, bij zijn aantreden als hoogleraar voedseltechnologie, brak Van Boekel – ook toen al tegen de stroom in – een lans voor de wetenschap die ons eten veiliger en beter heeft gemaakt.

Nu Van Boekel (67) op het punt staat om met pensioen te gaan, moeten we vaststellen dat het niet heeft geholpen. Integendeel: de roep om ‘natuurlijk» en onbewerkt voedsel is alleen maar aangezwollen. En de afkeer van alles wat uit de fabriek komt, is omgekeerd evenredig gegroeid.

Misschien hebben ze het te goed gedaan, suggereert Van Boekel. ‘Mijn verklaring is dat we zo succesvol zijn geworden in het maken van goed voedsel, dat mensen niet meer in de gaten hebben wat er allemaal bij komt kijken. Het wordt normaal gevonden. Mensen zijn verwend geraakt.’