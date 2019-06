Lees ook: Fotograaf Thierry Vanhuysse reisde al veertien keer naar het rampgebied in Tsjernobyl ☞

De overwoekerde rampplek is in trek bij toeristen sinds het succes van de HBO-serie 'Chernobyl'. Influencers plaatsten onlangs foto’s op Instagram waarop ze vrolijk poseerden in de omgeving waar zich in 1986 een kernramp voltrok. Trek je coolste gezicht bij een verlaten zwembad of in een kernreactorgebouw en posten maar – #chernobyl.