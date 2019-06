‘Eet alleen nog dit en dat, volg stappenplan A en dieetregel B en je zult een gezondere en slankere versie van jezelf worden.’ Het is steevast de formule in de miljoenenbusiness van dieetboeken en-plannen. En een bron van frustraties en verwarring over voeding.

Een nieuw groot onderzoek legt omstandig bloot waarom. Het toont hoe verschillende mensen verschillend voedsel anders verwerken.

“Iedereen heeft een unieke manier om voeding te verteren en dat verklaart wellicht deels waarom universele dieetplannen, gebaseerd op gemiddelden, vaak doel missen”, zegt hoofdonderzoeker Tim Spector, professor genetische epidemiologie aan King’s College London.