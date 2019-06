Hij heeft ruim tweehonderd patenten op zijn naam en is opgenomen in de Amerikaanse National Inventors Hall of Fame, samen met onder andere Thomas Edison, Henry Ford, de broers Wright en Steve Jobs. Toch woont Jaap Haartsen gewoon in het Drentse Rolde en komt hij op de fiets naar de interviewafspraak. In het Nederlandse Assen herkent niemand hem, ook niet als we later over de bluetoothafdeling van de lokale MediaMarkt wandelen.



Haartsen vindt het wel prima. 'Ik hoef niet zo nodig bekend te zijn, ik voel me ook niet van het niveau Edison.’ Tegelijk is hij niet schuw en vindt hij een interview op zijn tijd niet vervelend. 'Bluetooth is een belangrijk onderdeel van mijn leven en dit jaar is het 25 jaar geleden dat ik ermee begon. Twintig jaar geleden kwamen de eerste spullen op de markt. Dat is best een mijlpaal.’