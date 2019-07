Natasje (22): 'Ik voel dat ik na dit avontuur alles aankan'

Natasja Van Looveren (22) uit Antwerpen wilde Nieuwjaar vieren met vrienden in Milaan. Alle goedkope vlieg- en bustickets waren al weg. Daarom besloot ze eens een goedkope reiswijze te proberen: liften. Als meisje alleen stapte ze in dat avontuur. 'Ik zou het zeker niet aanraden aan meisjes die snel bang zijn.'

Vliegtickets boven de 200 euro wilde Natasja niet betalen om bij haar vrienden in Milaan te geraken op Nieuwjaar. Bovendien is vliegen niet goed voor het milieu dat ze een warm hart toedraagt. Dus ging ze voor het eerst een lange liftreis maken.

“Ik wist dat het niet zo verantwoord was om dat alleen te doen”, vertelt ze. Om alles goed te laten verlopen had ze namen van autosnelwegen en afritten genoteerd. Zo kon ze de bestuurders in het oog houden. Kentekens van de auto's waarin ze meereed en afritten sms'te ze naar haar wachtende vrienden. Een powerbank hield de batterij van haar gsm op peil en veel Red Bull gaf haar voldoende energie. Twee dagen lang verdiepte ze zich in tips over liften op fora.

Meisje alleen

In het begin had Natasja wel wat schrik dat er enge mensen zouden stoppen. Ze geeft toe dat ze veel geluk heeft gehad met haar bestuurders. “Eén keer zat ik wel bij een man in de auto die met een heel raar accent ‘you want sexy?’ zei. Toen ik duidelijk maakte dat ik uit de auto wou, heeft hij dat gelukkig toegestaan.”

Aan meisjes die snel bang zijn, zou ze liften niet aanraden. Sowieso vindt ze het geen aanrader om alleen te liften. “Het was eerder uit noodzaak, maar ik voel dat ik na dit avontuur alles aankan.”

'Eén keer zat ik wel bij een man in de auto die met een heel raar accent ‘you want sexy? zei'

Als meisje alleen ging de reis wel vlot. Op fora staat dat je een kwartier tot drie kwartier moet rekenen om opgepikt te worden. Natasja moest maximum negen minuten wachten. “Gelukkig, want het was heel koud. Zo'n min acht graden en het sneeuwde.”

Talenkennis

Liften is een uitstekende manier om je talenkennis te testen. Veel chauffeurs appreciëren gesprekken tijdens de rit. “Ik heb nog nooit zoveel Duits en Frans gepraat als toen. Liften is wel minder leuk als je de taal niet spreekt”, vertelt Natasja.

Zo werd er in Frankrijk één van haar chauffeurs met een zwaar accent wat nors omdat ze hem nooit verstond. Op de terugweg belandde ze in het Italiaanssprekende deel van Zwitserland in de afgelegen stad Locarno in plaats van in Luzern. “Ik dacht dat het de Italiaanse vertaling was, maar het zijn twee verschillende steden”, vertelt ze lachend.

Bij liften kan je nooit voorspellen of alles zal gaan zoals je wenst. Twee vrienden brachten Natasja naar een tankstation net buiten Milaan, maar daar reed niemand naar de stad. “Toen kon ik bijna wenen. Ik was zo dicht bij mijn bestemming, maar geraakte er niet.” Via een achterpoortje bereikte ze uiteindelijk te voet een tramhalte. Zo kon ze met de tram naar het centrum.

Mooi avontuur

Met het liften leerde Natasja veel mensen kennen. Het mooiste moment vond ze toen ze met meer reizigers bij een kampvuur belandde. “Dat werd georganiseerd voor daklozen. Iemand maakte het heel gezellig door gitaar te spelen. De man die het vuur had aangemaakt, wakkerde het de hele nacht aan. Zo zie je dat goede mensen bestaan”, vertelt ze. “Zonder geld reizen is echt een risico, maar dan heb je wel leuke verhalen.”

HUMO brengt samen met WAT WAT wekelijks een bijzondere getuigenis van een jongere. Benieuwd naar andere verhalen van jongeren of wil je zelf je verhaal delen? Vind WAT WAT op Instagram, YouTube en op www.watwat.be.