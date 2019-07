De mensen achter de Taboob-hype: 'We zijn geen feministen die op de barricades gaan staan'

'Mocht Instagram tractors verboden hebben, hadden we een project rond tractors bedacht'

Met hulp van stylistes Harriet Wouters en Farah El Bastani versierden Palmers en Declercq de borsten van verschillende modellen met snoepjes, verf, ballonnen of brood. Ondertussen werden reeds verschillende foto’s verwijderd van de Taboob-account, maar het merendeel blijft onopgemerkt door Instagram. Humo sprak met het duo achter de hype. ‘Dit is geen #freethenipple, hè!’

Update: ondertussen werd de Instagrampagina verwijderd, en hebben Palmers en Declercq ook geen toegang meer tot hun persoonlijke accounts. Ze roepen fans op om een mailtje te sturen naar hello@taboob.be. Via die weg zullen de fans een Taboob toegestuurd krijgen die ze op hun persoonlijk profiel kunnen posten. Op die manier kunnen alle foto’s alsnog getest worden.

HUMO Hoe kwamen jullie op het idee voor Taboob?

Jasper Declercq «Toen ik op Instagram een foto van een halfnaakt model tegenkwam, vroeg ik me af hoe ze dat had klaargespeeld. De app heeft namelijk een algoritme dat foto's van vrouwenborsten blokkeert. Waarom was het haar wél gelukt? Wat zijn de grenzen van Instagram? Ik stelde me meteen vragen.

»Toen dacht ik: 'Zou Instagram een tepel nog herkennen als je 'm verlengt zodat hij gaat lijken op de neus van Pinokkio?'. Met dat idee ben ik naar Noortje gestapt, en we begonnen spontaan te brainstormen. Al heel snel stond er een eerste shoot gepland.»

HUMO Komt het project voort uit een feministisch standpunt?

Noortje Palmers «Nee. We willen de discussie aanwakkeren, maar we zijn zeker geen feministen die op de barricades gaan staan en dingen willen veranderen. Het is eerder een onderzoek dat we voeren naar de grenzen van Instagram — we steken een beetje de draak met de app. Taboob is er niet om een oordeel te vellen. Maar natuurlijk vinden we het wel belachelijk dat een tepel niet kan, maar heel vulgaire foto's zonder tepel wél getoond kunnen worden.»

Declercq «Mocht Instagram tractors verboden hebben, hadden we wel een project rond tractors bedacht.»

HUMO Het is dus geen activistisch project?

Palmers «We zijn geen protesterende vrouwen (lacht). Maar we vinden het wel leuk dat er bij onze volgers een activistische kant naar boven komt. Ze overspoelen ons bijvoorbeeld met eigen Taboobs — die we dan ook delen.»

Declerq «Ons project valt niet te vergelijken met bewegingen als #freethenipple. Dat is echt een feministische beweging die veel breder gaat dan Instagram en vecht voor gendergelijkheid. Wij hebben bewust die sérieux vermeden en focussen ons heel concreet op Instagram dat vrouwenborsten weert, niet meer en niet minder. De foto's moeten grappig en plezant zijn.»

HUMO Op die manier is jullie actie veel toegankelijker.

Declercq «Inderdaad! Onze berichten worden ook door mannen gedeeld die helemaal geen boodschap hebben aan het hele feministische verhaal. Zij vinden het gewoon grappig hoe we met de kloten van Instagram spelen.»

Palmers «Het is heel mannelijk om daarmee te lachen.

»Wij, het duo achter Taboob, zijn zelf een man en een vrouw. Net daardoor is Taboob niet louter gemaakt door feministische vrouwen óf door geilende, perverte mannen. De balans zit goed.»

'Een museum hangt vaak vol met schilderijen van blote borsten'

HUMO De minimumleeftijd van Instagram is 13 jaar. Er zijn heel wat kinderen actief op het platform. Ik kan me inbeelden dat er ouders bestaan die niet willen dat hun kinderen op een sociaal medium vertoeven waar zomaar borsten kunnen worden gedeeld.

Declercq «Het verbod heeft meer te maken met Instagrams conservatieve, rechts-kapitalistische baas in Silicon Valley. Trouwens: elke dertienjarige kan gemakkelijk aan porno raken. Een museum hangt vaak helemaal vol met blote borsten. Daarvoor moet je niet naar Instagram surfen.

»Het is trouwens niet onze bedoeling om onze foto's een erotische touch te geven. Net daarom tonen we altijd maar één borst en worden ze haast onherkenbaar gemaakt. Ik zou me niet slecht voelen als een 13-jarige onze foto's ziet.»

HUMO Jullie hebben ondertussen 22.000 volgers verzameld op twee dagen tijd. Hadden jullie dat succes verwacht?

Palmers «We hadden wel verwacht dat het opgepikt zou worden, omdat het een actueel thema is. Maar dat het zo snel zou gaan? Nee.»

Declercq «We dachten eigenlijk dat de account het geen dag zou overleven, maar na anderhalve dag is hij nog steeds niet geblokkeerd (ondertussen wel, red.).»

HUMO Er zijn ondertussen wel al enkele foto's verwijderd.

Declercq «Klopt, zelfs van borsten die helemaal niet meer op borsten leken. Erg raar. We zullen nooit weten hoe het algoritme juist in elkaar zit.»

HUMO Taboob is natuurlijk ook een kunstproject. Hebben jullie zelf een favoriete foto?

Palmers «Dit is kill your darlings, dat kan je ons niet aandoen!»

Declercq «Ik heb wel een favoriet.»

Palmers «Welke dan?»

Declercq «Die met de visdraad. De borst is volledig ingepakt met visdraad, waardoor er langs alle kanten kwabben uitkomen en het iets alien-achtigs krijgt (de foto is enkel te zien op Declercqs persoonlijke Instagramprofiel, red.).»

HUMO Hoe zien jullie de toekomst van Taboob?

Palmers «We zijn eigenlijk al in ons opzet geslaagd, al hoop ik nog opgepikt te worden in het buitenland. Als onze account verwijderd wordt, zullen we sowieso een nieuwe maken. We willen alle beelden getest hebben.

»In het najaar zullen we een expositie houden met alle beelden, zowel de geblokkeerde als de niet-geblokkeerde. Ze zullen ook op print verkocht worden, en de opbrengst gaat naar borstkankeronderzoek.»

HUMO Welke tips hebben jullie voor onze lezers die zelf een Taboob willen inzenden?

Palmers «We hebben gemerkt dat het veiliger is om je Taboob via stories te posten. En geen paniek: zo snel verwijdert Instagram je profiel niet.»

Declercq «Zoek constant het randje op. Probeer de borst een touch te geven waardoor ze niet meer op een borst lijkt. De tepel afdekken is dan weer te gemakkelijk. Wees creatiever: zet er haar op ofzo!»

