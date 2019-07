Vlaamse jongeren terroriseren Nederlands zwembad: 'Vooraleer je ze kunt verbieden te komen, is de zomer voorbij'

Om 13.13 uur. Je kan er je klok op gelijk zetten.” De technicus van het zwembad, gehuld in een stofjas die veel te warm oogt voor de tijd van het jaar, kent het uurrooster van de bussen van De Lijn naar Koewacht zowat vanbuiten. Om 13.13 uur komt bus 44 uit Sint-Niklaas in Koewacht aan. En dan begint het.

Bij warm weer komen groepjes Vlaamse jongeren van Marokkaanse origine vanuit het Waasland afgezakt naar Koewacht. Van de bushalte naar het zwembad is het een klein half uur stappen. Op hun route laten ze een spoor van vernielingen achter. Ze slopen bloembakken en laten overal glas en afval slingeren. “De dorpelingen weten het al: het kan goed zijn dat een fiets van huisnummer 1 meegenomen wordt en aan huisnummer 17 gedumpt”, vertelt de technicus. Ze stappen ook steevast de lokale supermarkt binnen om chips en drank in te slaan. En om de winkel in chaos achter te laten. “Dan staat de hagelslag bij de melk en de pindakaas bij de suiker.”

Eenmaal in het zwembad begint de miserie pas echt, vertelt toezichthoudster Tamara, een assertieve maar tegelijk ook kleine en frêle uitziende dame. “Het begon drie jaar geleden, maar werd elk jaar erger. Wat ze doen? Zuigen heet dat hier, treiteren zeg maar. Mensen lastigvallen en vooral personeel pesten.”