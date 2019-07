De bankautomaat verdwijnt, en dat komt vaak hard aan

Ze hadden al geprobeerd één keer per week een busje in te leggen, om zo de, vooral oudere, inwoners van Sint-Idesbald tot bij een bankautomaat in Koksijde te krijgen. Met wisselend succes. Uiteindelijk besliste het gemeentebestuur dinsdag een deal met BNP Paribas Fortis te maken. Voor 15.000 euro per jaar gaat de bank de geldautomaat opnieuw installeren in het dorp.

Het is een probleem waar veel kleine gemeenten tegen aanlopen. Daar weten ze in Lissewege, een kleine deelgemeente van Brugge, alles van. Drie zomers geleden sloot het KBC-kantoor in de Stationsstraat de deuren, en met het kantoor verdween ook de laatst overgebleven geldautomaat in het dorp. In dezelfde periode sloot het postpunt, verdwenen enkele buurtwinkels en werden de bus- en treinverbindingen ingeperkt.

Toeristisch seizoen

Vooral het verdwijnen van ‘den automaat’ kwam hard aan in Lissewege, dat een overwegend wat oudere bevolking heeft. Die mensen kunnen niet zomaar twaalf kilometer verderop naar een bankautomaat in Brugge fietsen. In dorpen zoals dit kun je ook moeilijk zonder cash geld. Het lokale café heeft geen ‘bakje’ voor een bankkaart. En op de wekelijkse markt wordt ook nog altijd alles cash betaald. Nu, drie jaar later, zit het dorp nog altijd zonder automaat.

“Het is gewoon een drama voor de mensen hier”, zegt Minou Esquenet, schepen voor Klimaat en Energie in Brugge en eigenaar van een delicatessezaak in Lissewege. “Ik heb in mijn winkel wel een bakje. Als mensen bij mij iets kopen, laat ik ze extra geld afhalen met hun kaart. Maar dat kost mij geld. Bovendien moet ik oppassen: als ik meer laat afhalen dan mijn dagomzet, kan ik problemen krijgen met de belastingen. Ik kan dus niet iedereen helpen.”

Nu het toeristische seizoen begonnen is, voelen ze de druk in het dorp nog meer, zegt Esquenet. “Afgelopen weekend zat ik op een terras en zag ik hoe een groepje fietsers vruchteloos op zoek was naar cash om iets te kunnen drinken op dat terras. Je kunt moeilijk zeggen dat ze twaalf kilometer verder moeten fietsen om aan geld te geraken. Ik heb hen meegenomen naar mijn winkel, maar dat is geen structurele oplossing.”