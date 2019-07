De keerzijde van het Australische rugzaksprookje: 'Het is niets minder dan moderne slavernij'

Met de stopzetting van de zoektocht naar de vermiste Brusselaar Théo Hayez lijkt een derde dramatische afloop in de maak voor een Belgische backpacker in Australië. In 2017 stierf Olivier Caramin uit Brasschaat aan de gevolgen van een hitteslag terwijl hij aan het werk was op een boerderij in Ayr, een plaatsje aan de Australische oostkust. Datzelfde jaar kon Davine Arckens uit Heule ontsnappen uit een varkensstal nabij Adelaide. De boer bij wie ze aan de slag zou gaan, had haar vastgebonden en naakt opgesloten.

De achttienjarige Théo Hayez verdween op 31 mei na een avondje stappen in Byron Bay, een hippiestadje aan de oostkust waar veel backpackers vinden waarvoor ze naar Australië zijn gekomen: sea, sun, surf and party. Pas drie dagen na zijn verdwijning sloeg het Wake Up!-hostel waar Théo verbleef alarm. Zijn paspoort en persoonlijke spullen lagen nog op zijn kamer, zijn telefoon werd niet teruggevonden.

De politie zette onmiddellijk de grote middelen in en kamde bossen, stranden en moerassen uit. Duikers, klimmers en drones probeerden een spoor van hem terug te vinden, zelfs de lokale bevolking hielp mee zoeken, maar zonder resultaat. De delegatie van de Cel Vermiste Personen die vorige week naar Byron Bay afreisde om de politie bij te staan in de zoektocht, moest onverrichter zake terugkeren.