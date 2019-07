'Tijd dat er iets aan gedaan werd': in Hamme is de jacht op Turkse sociale huurders geopend

‘Het was hier altijd goed’, zegt René De Vijlder. ‘Ik had de beste buurvrouw van België. Wat zeg ik? De beste van de wereld. Ze is hier blijven wonen tot ze 88 was, en ze onderhield nog altijd haar voorhof. Uw boterham kon daar op de grond vallen, ge raapte die op en ge at verder. Nu wonen er mensen van in de 30. Mensen van wie ge zoudt denken: die zijn jong, ze hebben tijd.’