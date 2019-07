Hij keek vreselijk betrapt. Alsof hij net iemand had vermoord. Lars (bijna 14) probeerde tevergeefs de hitsige beelden en bijbehorende ooh- en aah-geluiden op zijn laptop weg te klikken. Maar papa Thomas (42), die onverwacht de kamer van zijn tienerzoon was binnengestapt, wist hoe laat het was. Thomas: “Ik heb zo luchtig mogelijk gestameld: bon, het meest gênante moment van het jaar hebben we dan ook weer gehad. Waarop ik zo cool mogelijk weer naar buiten stapte.”

Elke ouder vreest het zogenaamde vuilezakdoekmoment. Maar tenzij je puber wél een stevig slot heeft op zijn slaapkamerdeur, is het vrij onafwendbaar. Volgens Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, vergaapt 40 procent van de 12- tot 14-jarigen zich regelmatig aan copulerende lijven op het wereldwijde web. Opvallend: bij jonge tienermeisjes zou het maar om 7 procent gaan. Dat aantal stijgt wel met de leeftijd: bij de 21- tot 24-jarigen kijkt 93 procent van de jongens naar internetporno, en 53 procent van de meisjes.

Tegenwoordig hoef je dan ook geen computernerd te zijn om online kamasutrastandjes op te delven. Niemand weet hoeveel pornografische sites er precies zijn, maar het moet ergens in de miljoenen lopen. “Tot dertig jaar geleden moest je nog je best doen om wat porno te vinden. Vandaag tik je gewoon twee woorden in en je bent getuige van een expliciete vrijpartij”, zegt Sarah Van Gysegem, redacteur opvoedingsondersteuning bij de Gezinsbond. Ze schreef een boek over tieners en onlineseks, Digitaal ontmaagd. We leren onze kinderen met een computer werken, stelt ze, dus natuurlijk gaan die wel eens ‘seks’ en ‘pijpen’ googelen als jij je rug draait. “En zodra je seks met een X schrijft, kom je bij porno uit. Ouders houden er dus beter rekening mee. Porno is onvermijdelijk.”