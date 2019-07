Compact en dikke fun: Humo tipt 10 reisspellen

Black Stories (vanaf 2 spelers - €11)

In ‘Black Stories’ zitten 50 gitzwarte raadsels in een doosje: één iemand leest de oplossing, de rest moet aan de hand van ja-neevragen het lugubere verhaal reconstrueren. Bijvoorbeeld: ‘Een vrouw stierf omdat ze te lang telefoneerde.’ Of: ‘Romeo en Julia lagen dood op de vloer, naast hen een plas water en glasscherven.’ De ene verklaring is misschien wat logischer dan de andere, maar door zijn opzet is ‘Black Stories’ het perfecte reisspel: je kunt het werkelijk overal spelen – in de auto kan de chauffeur gemakkelijk meedenken – én met zoveel personen als je wil.

Love Letter (2 tot 4 spelers, €12)

Met z’n 16 kaarten (laat de bijgeleverde puntenfiches gewoon thuis en hou de score bij met pen en papier) past ‘Love Letter’ praktisch in je portefeuille. Elke kaart vertegenwoordigt één van de acht personages met een speciale vaardigheid: ‘De wachter’ kan bij een gerichte aanval andere spelers uitschakelen, ‘Het kamermeisje’ biedt bescherming en ‘De prinses’ mag je nooit ofte nimmer afleggen. Je probeert aan het eind van de ronde als enige over te blijven, waardoor alleen jij je liefdesbrief aan de bekoorlijke prinses kunt afleveren. Opgepast: je kunt ‘Love Letter’ officieel wel met twee spelen, maar het is pas écht leuk met drie of vier.

The Mind (2 tot 4 spelers - €11)

De opzet van ‘The Mind’ is zo simpel dat je het spel eigenlijk zelf zou kunnen printen. In het doosje zitten 100 kaarten, genummerd van 1 tot 100. In elke ronde krijgt elke speler een bepaald aantal kaarten in de hand en die móéten ze van laag naar hoog afleggen. Het addertje onder het gras? Je mag op geen enkele manier met elkaar communiceren, dus wanneer iemand anders de 5 legt en jij hebt de 15 zitten, dan moet jij zelf aanvoelen of niemand van je medespelers een van de 9 tussenliggende kaarten in zijn handen heeft. Spotgemakkelijk en toch aartsmoeilijk.

Jaipur (2 spelers - €15)

‘Jaipur’ is een simpel en toch clever kaartspel waarin je als handelaar betere deals wil scoren dan je tegenstander, opdat je de gunst van de maharadja wint. De doos is klein – een vijftigtal kaarten en evenveel ronde fiches – maar het spel biedt heel wat verschillende strategieën en de geluksfactor is klein. Geloof je ons niet? Geloof dan de dertigduizend gamers die het spel nét niet in de top 100 beste spellen aller tijden stemden op BoardGameGeek, de IMDb van spelletjes.

Regenwormen (2 tot 7 spelers - €15)

Dit dobbelstenenfestijn is een luchtig familiespel dat vlot speelt met al wie tot 36 kan tellen. In ‘Regenwormen’ is elke speler een kip die, aan de hand van dobbelsteenworpen, zoveel mogelijk wormen probeert te vangen. Door de hoge geluksfactor is het niet per se een tactisch spel, maar dat maakt het net zo plezant: je beslist namelijk zelf hoe vaak je rolt, in de hoop op een hogere uitkomst en met het gevaar dat je alles verliest.

Hive Pocket (2 spelers - €16)

In ‘Hive’ probeer je de bijenkoningin van je tegenstander in te sluiten met je insectensoldaten die soort per soort hun eigen specifieke beweging hebben. Klinkt bekend, niet? ‘Hive’ lijkt inderdaad op schaken maar speelt vlotter, mede doordat de zwerm van de twee spelers altijd aan elkaar moet blijven hangen. ‘Hive Pocket’ kent dezelfde spelregels maar komt met kleinere componenten en een zakje om alles gemakkelijk op te bergen: het is een van de weinige spelletjes die een modderige kampeertrip kunnen overleven.

Port Royal (2 tot 5 spelers, €15)

‘Port Royal’ bestaat uit 120 tweezijdige kaarten met op de voorkant een piratenschip dat je, op gevaar van verdrinking, kunt veroveren of een scheepsmaatje dat je kunt ronselen, en op de achterkant een munt. Slim van de ontwerpers: zo heb je geen aparte munten nodig en dat houdt het spel compact. ‘Port Royal’ is een push your luck-spel: je mag zoveel kaarten trekken van de gedekte stapel als je wilt – iedereen wil namelijk een zeldzame kaart als ‘Jonkvrouw’ of ‘Paljas’ vinden – maar wanneer je twee piratenschepen van dezelfde kleur draait, moet je meteen je beurt opgeven en arrgh roepen. Oké, dat laatste is gelogen.

Hanamikoji (2 spelers - €15)

In ‘Hanamikoji’ strijd je om de gunst van zeven geisha’s. Het spel legt daarbij met handen en voeten uit dat geisha’s gerenommeerde artiesten zijn begaafd in muziek, kunst en dans en dat niemand dus #MeToo hoort te roepen. Je scoort punten door meer kaarten van eenzelfde geisha te leggen dan je tegenstander, máár je krijgt daar slechts vier mogelijke acties voor. Het ergste? Bij twee van je vier zetten moet je ook kaarten aan de tegenstander schenken. In ‘Hanamikoji’ ben je eigenlijk niet graag aan de beurt. Vervelend, verschrikkelijk en zeer verslavend.

Dobbel zo clever (1 tot 4 spelers - €15)

Dé trend van het moment: roll & write games, spelletjes waarbij je, welja, met dobbelstenen rolt en de resultaten opschrijft. Klinkt saai, maar dat is het (meestal) niet. In ‘Dobbel zo clever’ kun je véél doen met de zes teerlingen die je per beurt mag werpen. Zelfs de meest waardeloos lage worp kun je, met enig tactisch inzicht, zinvol gebruiken. Jij mag er maximaal drie behouden, de overige spelers graaien daarna in de overgebleven buit. Zelfs solo is dit dobbelspel een pretje.

Lost Cities (2 spelers - €10)

‘Lost Cities’ uit 1999 is 20 jaar na datum nog steeds een geweldig kaartspel dat het midden vindt tussen patience – de koarte leggen, zoals mijn grootmoeder dat noemde – en een paardenwedrace. Je zet in op een of meerdere kleuren en probeert zoveel mogelijk kaarten van die betreffende kleuren van laag naar hoog af te leggen. De kaarten die je niet wil, kun je afleggen, maar je tegenstander kan die dan wel afnemen. Oh, en er zijn strafpunten voor wie niet voldoende kaarten van een kleur heeft gelegd. De ene keer eindig je met 120 punten, de andere keer met -19. Fijne reis!