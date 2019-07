Voelt een boom die wordt omgehakt pijn? Bestaan slimme planten? Het zijn vragen waarover biologen elkaar in de haren kunnen vliegen. Met een opiniestuk in een wetenschappelijk tijdschrift probeert een groep plantkundigen dit debat nu voor eens en altijd te beslechten. Planten hebben geen bewustzijn, schrijven zij resoluut in Trends in Plant Science.