Dit jaar géén vakantiestress: zo verlaat je kantoor met een gerust hart

1. BEGIN OP TIJD

Op vrijdagmiddag tien voor vijf – welgeteld tien minuten voordat de vakantie begint - denk je in paniek dat de out-of-office-reply nog moet worden ingeschakeld (‘hoe ging dat ook alweer?’). Herkenbaar? Het is een valkuil voor werknemers die stress ervaren tijdens hun laatste werkweek. ‘Begin op tijd met een plan van aanpak. Hoe ga je je werk overdragen? Laat het niet op de laatste week aankomen,’ zegt stress- en burn-out coach Jolanda Bakker. Een klassiek gevalletje timemanagement dus. En daar moet je eerder mee beginnen dan je misschien denkt. Wie een last minute boekt moet de bijbehorende stress accepteren, maar een in januari geplande reis kan een goede aanleiding zijn om direct een goede planning te maken.

2. KIES ZORGVULDIG WAT ÉCHT AF MOET

Richt je bij het afwerken van je takenlijst op één ding tegelijkertijd. Zo voorkom je dat je als een kip zonder kop gaat rondrennen. Raak je toch gestrest van alles wat er moet gebeuren, dan adviseert opruimcoach Lammy Wolfslag een “braindump”. “Zet alles op papier wat in je opkomt zodat je je hoofd leegmaakt en ga dan prioriteiten stellen. Wees realistisch.”

3. ZOEK VERVANGING

Meld tijdig aan collega’s wanneer je weg bent en draag zaken over. “Hierbij geldt: ken jezelf. Ben je een echte controlefreak, stel dan een lijstje met aandachtspunten op die je aan je collega kunt geven”, zegt Jessica van Wingerden, directeur van Schouten & Nelissen Organisatieontwikkeling. “Zo kun je het werk echt loslaten en krijg je geen paniekmoment in het vliegtuig.”

4. GEEN AFSPRAKEN IN DE LAATSTE WEEK

Het werkt stressverlagend om geen afspraken in te plannen tijdens de laatste werkdagen. “Met de nieuwe informatie uit die gesprekken doe je de eerste weken toch niets”, zegt Jessica van Wingerden. “Gebruik de laatste dagen vooral om zaken goed af te ronden en over te dragen.”

5. OUT-OF-OFFICE EERDER AANZETTEN

Vlieg je maandag naar je welverdiende zonnige bestemming? Zet je out-off-office-reply dan niet pas vrijdag aan, maar een paar dagen ervoor, zodat er op het laatste moment geen onverwachte klussen bijkomen. Hetzelfde geldt overigens voor de terugkeer. “Laat je out-of-office een dag langer doorlopen, zodat je rustig je mailbox kunt opschonen”, zegt Wolfslag. Een extra tip: zet in het bericht nooit dat je na de vakantie contact opneemt, maar vraag klanten jou te benaderen. Zo ligt de verantwoordelijkheid bij hen.

6. OPRUIMEN DIE HANDEL

“Neem een moment om je bureau én je bureaublad op je computer op te ruimen. Gegarandeerd komen er dingen voorbij waar je voor de vakantie niet aan toe komt, maar zet die in een map ‘komt later’”, zegt Wolfslag. “Een nette werkplek vergroot het vakantiegevoel.”

7. LANGE LEVE DE RUSTDAG(EN)

Direct zaterdagochtend vroeg in de auto naar Zuid-Frankrijk? Dat is geen goed plan, zegt Jolanda Bakker. “Probeer één of twee dagen vrij te zijn voordat je op vakantie gaat.” De voorbereidingen van een reis kunnen immers ook stress opleveren. Zo geldt het inpakken van koffers als de grootste stressfactor.