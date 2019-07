1. Hoe werkt gezichtsherkenning?

Sinds de komst van computers en camera’s behoort de gave om gezichten te herkennen niet louter aan de mens toe. Door de afstand tussen verschillende punten in het gezicht te berekenen, stelt een computer een masker op dat als het ware over foto’s en video’s gelegd kan worden. Technologie die door steeds betere camera’s en computers het via de smartphone zelfs tot ieders broekzak schopte.

Denk bij het politioneel gebruik van gezichtsherkenning overigens niet louter aan camera’s bij de grenscontrole, het is wel degelijk de bedoeling om de technologie toe te passen in camera’s “op strategische plaatsen”, zegt politiewoordvoerster Sarah Frederickx. Maar voor gezichtsherkenning is ook een database nodig. De beelden zouden vergeleken worden met een zwarte lijst, van bijvoorbeeld de meest gezochte criminelen. “Het is zeker niet dat we iedereen in het oog willen houden om te weten waar Mieke uit de Dorpsstraat was op de middag”, zegt Frederickx.

2. Zijn er wettelijke bezwaren?

De uitspraken van De Mesmaeker waren nog niet koud of de eerste bezwaren over de wettelijkheid ervan staken al direct de kop op. Volgens de politie is er geen probleem: de wet op het politieambt laat het gebruik van intelligente camera’s zoals die met gezichtsherkenning toe.

Eigenlijk komt het neer op de vraag of er een gegevensdatabank wordt aangelegd. Dat is voor alle duidelijkheid niet de bedoeling. “We gaan op specifieke plaatsen en in real time foto’s van gekende daders vergelijken. We zullen dus geen databank aanleggen en gegevens bewaren. Vergelijk het met tien politieagenten die met een bundeltje foto’s van gezochte personen rondlopen”, zegt Frederickx. Big Brother-scenario’s zoals met de Oeigoeren in China waarin iedereen in een databank belandt, zijn uit den boze.