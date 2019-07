WAT VOORAFGING: Op 4 juli kreeg de beruchtste crimineel van Nederland, Willem Holleeder, een levenslange gevangenisstraf. De rechtbank achtte het bewezen dat hij tussen 2002 en 2006 de opdracht had gegeven tot vijf liquidaties, waarbij zes doden vielen. Holleeder, bijgenaamd De Neus vanwege de omvang van zijn reukorgaan, kreeg in de jaren 80 vooral bekendheid als ontvoerder van biermagnaat Freddy Heineken. Hij zat zijn straf uit en schopte het tot de top van de Amsterdamse misdaadwereld. Hij werd ook Nederlands ‘knuffelcrimineel’ omdat hij, tussen zijn celstraffen door, weleens opdook in talkshows. Enkele maanden had hij ook een wekelijkse column in het tijdschrift Nieuwe Revu. Cruciaal in zijn veroordeling waren zijn twee zussen, Sonja en Astrid. Hun getuigenissen, samen met die van enkele kroongetuigen, deden hem finaal de das om. Sinds het begin van het proces leven de vrouwen en hun gezinnen ondergedoken. Holleeder zelf gaf aan dat hij zelfs vanuit de zwaarst bewaakte gevangenis nog altijd terug kan slaan.

'Niemand kan hem stoppen, ook justitie niet. Ik heb hem gekrenkt, dus het is uitgesloten dat ik dit overleef'

--

Twee dagen voor het gesprek was Astrid Holleeder nog in de Jordaan in Amsterdam, de buurt waar ze onder de knoet van haar gewelddadige vader opgroeide met moeder Stien, broers Willem en Gerard en zus Sonja. Ze droeg geen pruik en liet haar kogelwerende vest en keelbeschermer thuis. ‘Lekker hoor, ik heb over de Westerstraat gelopen. Marktje gepakt, daarna op het terras gezeten.’

En hoe was dat?