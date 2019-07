ELS BELLENS (40) VEROORZAAKTE EEN ONGEVAL

'Afsluiten? Ik kan helemaal niets afsluiten'

“De plek van het ongeval is op amper een kilometer van mijn thuis. Ik was die straat – een brede, kaarsrechte weg in de bebouwde kom – al honderden keren gepasseerd toen ik er zes jaar geleden een jonge fietser omverreed. Het was begin september en ik was op een doordeweekse dag met mijn kinderen op de terugweg van mijn ouders.

“Het is een straat waar je maar 50 mag en waar ik me ook aan hield. Maar de plek waar het is gebeurd, is een onoverzichtelijk kruispunt: een zijstraatje dat lijkt op een oprit en dat je amper ziet liggen omdat het verborgen ligt achter een haag, kruist er de hoofdweg. Je moet er voorrang aan rechts geven, maar niemand doet dat – ook ik had dat nooit gedaan.