Alcoholvrij is niet risicovrij: 'Het gaat sneller vervelen'

Nee, we pikken het niet meer dat iemand na een avondje bier kappen ladderzat in zijn auto stapt. En ja, we weten dat al die happy hours, after work drinks en borrelmomentjes nefast zijn voor lijf en leden. Dus kiezen we vaker voor alcoholvrije alternatieven.

Een trend die ook de bierbrouwers niet is ontgaan. Die zetten steeds meer en steeds nadrukkelijker in op allerlei alcoholarme- of vrije varianten. Brugse Zot kreeg er vorig jaar het alcoholarme broertje Sportzot bij. Bij AB InBev sprongen ze enkele jaren geleden al op de kar met het eerste alcoholvrije witbier: Hoegaarden 0,0%. In 2016 kwam daar nog Jupiler zonder alcohol bij en dit jaar lanceerde de multinational het allereerste alcoholvrije abdijbier: Leffe Blond 0,0%.

En eind vorige maand werd Force Majeure gelanceerd, de eerste brouwerij van alcoholvrije speciaalbieren in België. Oprichter Stijn Panis vond het vreemd dat een bierland als België zo weinig alcoholvrije alternatieven heeft. “Het is daarom hoog tijd dat een Belgische brouwerij alcoholvrije alternatieven brengt voor de beste Belgische speciaalbieren”, zei hij daarover in Het Laatste Nieuws. “Die worden wereldwijd niet voor niets geroemd om hun uitgesproken smaken.” In zijn gamma: Traditional Blond, met 0,4 procent een alcoholarm bier. Later dit jaar komt ook nog Force Majeure Tripel op de markt.