Zijn massatoerisme en Holocaust-herdenking te verzoenen? 'Waar ligt de grens tussen herinneren en entertainment?'

"Anne was een geweldig meisje. Hopelijk zou ze een belieber geweest zijn.”

Dat is de boodschap die popster Justin Bieber in april 2013 achterliet in het gastenboek van het Amsterdamse Anne Frank Huis. Hij heeft het natuurlijk over Anne Frank, het Joodse meisje dat in 1945 in het concentratiekamp Bergen-Belsen stierf. Bieber hoopte dat zij, als ze niet in 1929, maar pakweg 1999 was geboren, fan van hem zou zijn geweest. De Canadese zanger kwam in het oog van de storm te staan toen het Anne Frank Huis zijn boodschap op Facebook plaatste. “Ze is een belangrijke historische figuur”, klonk het in de Britse krant The Guardian in een van de vele scherpe reacties. “Toon toch wat respect.”

Waar Bieber zijn bezoek wel nog beschreef als inspirerend, zijn er ook andere bezoekers. Zo noemen sommigen het gebouw aan de Prinsengracht, waar Anne Frank haar wereldberoemde dagboek schreef, een regelrechte ‘tourist trap’. “Heel duur om uiteindelijk een leeg warenhuis te bezoeken”, klinkt het op TripAdvisor in een éénsterreview van een toerist uit El Paso. Toch weet het museum vele anderen wel te bekoren. Het Anne Frank Huis ontvangt zelfs steeds meer bezoekers: de laatste jaren zo’n 1,2 miljoen per jaar, tegenover een dikke 800.000 in 1999.