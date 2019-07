Spektakeltoerisme in de gruwelpretparken van Vietnam en Cambodja

“In tunnels kruipen en machinegeweren schieten! Quite fun!” Op TripAdvisor bedeelde een Amerikaanse vrouw de Vietnamese tunnels van Cu Chi enthousiast met vier sterren. Het reusachtige tunnelcomplex vlak bij Ho Chi Minh – goed voor ruim 250 ondergrondse kilometers – is een van de populairste trekpleisters in de regio.

Hordes toeristen met zonnehoedjes op wurmen zich in de krappe tunnels, die speciaal voor hen breder zijn gemaakt, om te ervaren hoe de Vietcong zich in het duister staande hielden tegen de Amerikanen. Levensgrote poppen beelden Vietnamezen uit die met een of ander stuk gereedschap in de weer zijn, gidsen demonstreren goed verborgen boobytraps waardoor de vijand een pijnlijke dood stierf. En als apotheose van de excursie, voor slechts een kleine meerprijs: een rondje schieten met een AK-47 of M16.

Hoewel sommige bezoekers er wel 100 dollar aan kogels besteden, is niet iedereen even enthousiast over een historische excursie met voortdurend geknal op de achtergrond. “Een schietbaan op een plek waar 55.000 mensen een gruwelijke dood stierven lijkt me toch een tikkeltje ongevoelig en ongepast”, klaagt iemand op TripAdvisor. “Cu Chi is verpakt als pretpark met weinig oog voor de wreedheden van de oorlog”, schrijft reisblogger Mark Bowyer op Rusty Compass.