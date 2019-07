'Niksen' op z'n Nederlands schijnt iets begerenswaardigs te zijn: zo doe je het

Volgens het Amerikaanse tijdschrift Time is het Nederlandse begrip ‘niksen’ dé nieuwe Noord-Europese trend om een gestrest leven tegen te gaan, in navolging van het Deense ‘hygge’ (‘gezelligheid’) en het Zweedse ‘lagom’ (‘alles met mate’). ‘Niksen kan zo simpel zijn als gewoon wat rondhangen, om je heen kijken of naar muziek luisteren’, schrijft het blad. In de kop wordt voorspeld dat we deze nieuwe trend binnenkort ‘overal gaan zien’.

En inderdaad, op de website van de Australische Vogue wordt de Hollandse stijl van nietsdoen ook al warm aanbevolen. ‘Niksen is een positieve daad, zonder schuldgevoelens of de negatieve connotatie van uitstelgedrag’, aldus het Vogue-artikel. ‘Anders dan mindfullness, dat aanwezigheid in het hier en nu predikt, mogen gedachtes bij niksen in alle vrijheid afdwalen.’

Succesvol niksen heeft wel één voorwaarde, vertelt Carolien Hamming, directeur van het CSR Centrum voor stress en burn-out coaching aan Time: ‘Je moet het doen zonder concreet doel, en dus niet om iets te bereiken of om productief te zijn.’ En dat vergt oefening.