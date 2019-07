Hij is amper 22 en draaide woensdag op de partyflight van Barcelona richting Tomorrowland. Elke vrijdag is hij resident-dj in de Carré in Willebroek. Zijn single ‘Papi dime’ doet het goed op de radio. Maar wat bijna niemand weet: Lennert Wolfs heeft een donorhart. Zijn tweede al. ‘Ik weet dat ik geen veertig ga worden.’