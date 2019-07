Hij heeft net tien minuten geleden zijn bord afgeruimd, als we Dirk (54), een buikige man, kruisen in de gang. “Ja hoor, het heeft gesmaakt”, knikt hij stellig. “Wat ik gegeten heb?” Hij fronst en tast naar zijn voorhoofd. “Zonder zwanzen, zou je geloven dat ik het niet meer weet?” Hij spiekt op het weekmenu en roept het uit. “Ha, kalkoenrollade. Natuurlijk! Lekker dat het was.” Maar dan slaan we er zelf het menu op na. De kalkoenrollade verscheen dinsdag op tafel. Vandaag, donderdag, was het lamsburger.

Welkom in de Korsakov-kliniek, een afdeling van het psychiatrisch centrum Multiversum in het Antwerpse Boechout. Dirk is hier niet de enige met kraters in zijn geheugen. Meer dan tien patiënten zijn hier in opname voor het syndroom van Korsakov, en dit na langdurig alcoholmisbruik. Al is het niet de alcohol zelf die de geheugenstoornis veroorzaakt, zo leren we. Wel de combinatie met een erbarmelijk eetpatroon, en het daarmee verbonden vitaminetekort.

“Wie zwaar drinkt, verstookt veel vitamine B1”, schetst psychiater Geert Dom, hoogleraar (UAntwerpen) en medisch directeur van Multiversum. “Het is precies die vitamine waar ons lichaam naar grijpt voor de stofwisseling van alcohol. Bij heftig, langdurig drinken gebruik je zo je eigen reserves op. Plus: wie overmatig drinkt, eet meestal ook zeer slecht, zowel te weinig als te ongezond. Op die manier krijg je ook minder vitamine B1 binnen. Juist dat tekort is de motor waardoor het brein beschadigd raakt en de ziekte van Korsakov ontstaat.”