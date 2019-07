Geen cel voor Guy Van Sande: 'De beelden in dit dossier staan op mijn netvlies gebrand'

HUMO Begrijpt u de reacties?

Sven Mary «Ik heb twee dochtertjes, van 9 en 10 jaar. Het is onvermijdelijk dat ik de zaak aan mijn eigen gezin verbind. Ik kan makkelijk naar een autopsie kijken en ondertussen een broodje verorberen, maar de beelden die ik in dit dossier heb gezien, staan op mijn netvlies gebrand. Ik begríjp dus waarom mensen op de barricaden staan, maar zoals zo vaak ontbreekt alle nuance. We moeten een onderscheid maken tussen kinderpornografie, waarvoor Van Sande is veroordeeld, en pedofilie. Het lijkt nu alsof hij minderjarigen heeft verkracht en dat online heeft gezet, maar er is geen enkel bewijs dat hij zelf een kind zou hebben misbruikt.»

HUMO Hij is wel veroordeeld voor het maken en verspreiden van foto’s van zijn stiefdochter. En het lijkt alsof hij weinig schuldinzicht heeft.

Mary «Hij blijft erbij dat hij die foto’s heeft gemaakt zonder er een kinderpornografisch karakter aan te willen geven. Hij ontkent ook dat hij ze heeft verspreid. Daar is inderdaad geen enkel bewijs voor. De rechter heeft hem veroordeeld op basis van chatberichten. Voor hem blijft dat een moeilijk punt. Hij heeft schuldbesef over de kinderporno die hij heeft bekeken, niet over de foto’s van zijn stiefdochter. Nu staat hij voor een moeilijke weg, die hij samen met zijn therapeut moet bewandelen, om te leren omgaan met zijn verantwoordelijkheid.»

HUMO Therapie en probatievoorwaarden, geen celstraf: is dat de juiste uitspraak?

Mary «Absoluut. Je bereikt veel meer door iemand op de juiste manier te begeleiden dan door hem jarenlang op te sluiten en zonder vangnet weer de maatschappij in te sturen. Zijn voorwaarden heeft hij de voorbije jaren minutieus nageleefd: geen contact met zijn stiefdochter en regelmatige urinecontroles. Want laat me duidelijk zijn: zijn cocaïnegebruik lag aan de basis van zijn perverse gedrag.»

HUMO Hoe gaat het nu met hem?

Mary «De media-aandacht heeft hem geen goed gedaan. De dag van zijn proces stond in sommige kranten zijn volledig psychiatrisch verslag. Dan weet je dat er manipulatie in het spel is. Van speurders, van advocaten van de burgerlijke partij...? Het heeft hem gebroken, de druk was enorm. Van Sande heeft ooit gezegd dat hij al genoeg is gestraft: een ongelukkige uitspraak, maar ik heb er begrip voor. Op de cover van blaadjes staan, de scheldwoorden om je oren horen vliegen wanneer je buitenkomt: dat is de verpletterende boemerang van bekend zijn in Vlaanderen.»