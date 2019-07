Koffers worden gepakt, bij de barbecue vertellen mannen hoe slim ze hun reisroute hebben uitgestippeld, terwijl de vrouwen vrolijk kwetteren over teenslippers en leuke marktjes in zonnige gebieden. Over een paar weken zullen ze elkaar weer treffen: gezond, gebruind en ontspannen, klaar om er weer een paar maanden tegenaan te gaan, tot de volgende vakantieperiode.

U, verstandige lezer, zou beter moeten weten. U bent zelf al meer dan eens op vakantie geweest. Dan kent u vast de duistere kantjes van het zomergevoel: verveling, spannin- gen, autopech, buikloop, ongedierte, diefstal en lawaaierige campings en hotels. Of niet? Voor wie toch nog overweegt te vertrekken, zetten we wat adviezen op een rijtje. Maar we kunnen u nu al verklappen dat de slotsom is: bespaar uzelf de gruwel, wees geen masochist, blijf thuis!

Het afvoerputje van de wereld

Op lange winterdagen heeft u erop los gesurft, u heeft op forums gaan piepen, u hebt weggedroomd bij paradijselijke filmpjes op YouTube, in uw kennissenkring heeft u naar reiservaringen gehengeld, u heeft zich kortom goed geïnformeerd. U heeft de perfecte bestemming ge- kozen. Dat denkt u tenminste. Want bent u wel bij de reisbioloog te rade gegaan?