Deze neuroloog onderzoekt alzheimer en nu heeft zijn vader het. 'Over tien jaar hebben we een cocktail die alzheimer afremt'

Zijn vader heeft trek in roombroodjes. Die obsessie duurt nu al een paar dagen. De teleurstelling begon toen Albert Heijn de broodjes niet in de schappen had liggen. Daarna werd het management gebeld, maar dat antwoord beviel hem niet. Hoezo waren de roombroodjes uitverkocht?



Het is ook wel een beetje de schuld van de supermarkt natuurlijk, die zijn assortiment niet op orde heeft. Maar het probleem zit ‘m vooral in de frontaalkwab, legt zoon en neuroloog Niels Prins uit. Haast zakelijk, alsof hij college geeft.

Volle voorraadkast

De frontaalkwab zit direct achter het voorhoofd en regisseert onze emoties en gedrag. Bij mensen met de ziekte van Alzheimer is dat gedeelte van het brein soms aangetast. Dat zorgt ervoor dat ze ongepaste of risicovolle dingen kunnen doen, zoals iets stelen uit de winkel. Of het leidt tot dwangmatig gedrag: zoals bij zijn vader Ron (74), die behalve roombroodjes ook cola hamstert. 'De hele voorraadkast staat inmiddels vol. Ik kan het medisch verklaren, maar soms denk ik: waar gaat dit over? Waarom is dit belangrijk?'