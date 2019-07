Altijd pijn als de zon schijnt: voor lichtziektepatiënten is het nooit eens lekker zomer

‘Ik schaam me een beetje voor al die kleding’

Yazz Quist (12), uit IJmuiden (NL) gaat na de zomervakantie naar de middelbare school.

“Ik woon dicht bij het strand, maar daar ben ik alleen ’s avonds te vinden. De plek waar ik vaak naartoe ga om te spelen, is het bos achter mijn huis. Ik ben best wel eigenwijs, dus zoveel kleding als ik op de foto draag heb ik niet vaak aan. Maar daar krijg ik achteraf dan weer spijt van, want dan begint mijn lichaam eerst te tintelen en daarna erg te branden.