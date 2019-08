In mei 1997 werd Alicia Arden, een model uit Californië, voorgesteld aan een man die zogezegd werkte als talentscout voor lingeriemerk Victoria’s Secret: Jeffrey E. Epstein. Hij nodigde haar uit in zijn hotelkamer in Santa Monica om auditie te doen voor de catalogus. Toen ze er aankwam, zegt Arden, greep de man haar vast. Hij probeerde haar uit te kleden en zei dat hij ze eens ‘als een man’ zou pakken. Arden, toen 27, vluchtte in tranen weg.

Een crisis als deze zal de bazen bij L Brands, het moederbedrijf van Victoria’s Secret, niet hebben verrast. Twee hooggeplaatste leidinggevenden waren er midden jaren 90 al achter gekomen dat diezelfde kerel, een dichte adviseur van CEO Leslie H. Wexner, zich voordeed als scout voor Victoria’s Secret. Wexner werd daar volgens de twee van op de hoogte gebracht.

Wexner is een van de invloedrijkste bedrijfsleiders van het land, maar het is niet helemaal duidelijk wat hij vervolgens met die informatie deed. Wat wel duidelijk is, is de bijzonder sterke greep die Jeffrey E. Epstein op hem had. Amper een paar jaar nadat ze elkaar hadden leren kennen, kreeg de financier uit New York enorm veel macht over Wexners financiën, liefdadigheidswerk en privéleven. Dat blijkt uit gesprekken met kennissen, maar ook uit gerechts- en financiële documenten.