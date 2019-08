'Door met je wijsvinger op je duim te tikken, boots je een knop na'

Tweeëntwintig seconden duurt het filmpje waarin Google de allernieuwste features voor de Pixel 4 aankondigt. We zien een jongedame in profiel die naar een smartphone kijkt. Ze ontgrendelt het scherm met haar gezicht. Nadien swipet ze door haar muziekplaylist. Swipen is hier een slecht gekozen woord. Ze beweegt haar hand voorbij het scherm waardoor de smartphone bij elke beweging een nieuw nummer afspeelt. Met andere woorden: ze bestuurt de Pixel 4 zonder hem aan te raken.