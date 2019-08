Als u in 2019 wilt daten, kent u maar beter het jargon (en wij helpen u een handje)

On read

Iemand die niet antwoordt op je berichten? Vervelend. Iemand die niet antwoordt op je berichten terwijl je wéét dat hij of zij dat bericht onder ogen gekregen heeft? Een ware foltering. Terwijl je vroeger nog kon denken dat je love interest je niet kon bereiken omdat de telefoonlijn vastgevroren was, dat de innig geparfumeerde brief die je stuurde was opgegeten door de hond van de buren of dat hij of zij onder een paard en kar was beland, weet je vandaag met grote zekerheid wanneer iemand jou niet de moeite waard vindt om te beantwoorden.

Het moet dan ook de meest vervloekte en tegelijkertijd meest geprezen functie van moderne messaging tools zijn: de mogelijkheid om te (laten) zien dat berichten gelezen worden. Bij Whatsapp verschijnen er twee blauwe vinkjes – eentje voor afgeleverd en eentje voor gelezen –, Instagram geeft aan dat het bericht ‘Gezien’ is en iMessage vermeldt een droge ‘Gelezen om + tijdstip’.

Ja, je kunt die leesbevestiging afzetten, maar waarom zou je dat doen als je daarmee een duidelijke boodschap kunt sturen? Iemand ‘on read’ laten staan is een veelgebruikte tactiek in het datingspel, het wekt de indruk dat je niet echt geïnteresseerd bent, of maakt duidelijk dat hij of zij echt wel wat meer moeite zal mogen doen voor jouw liefde (of op zijn minst: een reactie). Zoals de grote filosofe Cardi B reeds oreerde: ‘Leave his texts on re(a)d, leave his balls on blue, put it on airplane mode so none of his calls come through’.