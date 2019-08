'De consument wil weten wat hij eet, wat de herkomst is, welke voedingswaarden hij binnenkrijgt en of het product veilig is.' In de Nederlandse zakenkrant Financieel Dagblad licht Marel-topman Árni Oddur Thórdarson hoe zijn bedrijf - een IJslandse multinational die machines en productielijnen levert voor de slacht en verwerking van vis, vlees en pluimvee - aan die informatiezucht wil voldoen. Marel wil met software die stroom aan gegevens, van de grazende koe tot de hamburger die over de toonbank gaat, helemaal blootleggen voor de klant die een verpakking onder de scanner van de smartphone legt.

Denk aan wat een dier precies heeft gegeten, of het medicijnen toegediend heeft gekregen en wanneer het geslacht is. 'Tot het DNA van een koe aan toe', zegt Thórdarson, die stelt dat daarvoor alle bedrijven in de toeleveringsketen met elkaar verbonden moeten worden, van boerderij tot supermarkt. Het liefst met zoveel mogelijk apparatuur van Marel, uiteraard.

PR-nachtmerrie

De industrie lijkt steeds meer te evolueren naar een soort ‘totale traceerbaarheid’, naar eigen zeggen gestuwd door de voedselschandalen in recente jaren. Zo moesten Colruyt en Delhaize begin 2018 honderden producten van slachthuisgroep Verbist uit de rekken halen wegens inbreuken op de voedselveiligheid en bleek eind 2018 uit een gelekt intern onderzoek van Febev, de Federatie van Belgisch Vlees, dat een derde van het rundvlees in onze supermarkten met een Belgisch kwaliteitslabel niet te traceren is.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat zowat alle supermarkten vandaag uitpakken met woorden als ‘gegarandeerde traceerbaarheid’. Maar die plechtige beloftes volstaan niet meer voor iedereen. Initiatieven zoals ‘Ik ben meer dan mijn kassaticket’, opgezet door onder meer Rikolto, Gezinsbond en Test-Aankoop, zetten supermarkten onder druk om “het verhaal van bij de boer tot op ons bord” helemaal te vertellen.