De schutter Patrick Crusius wond er geen doekjes om. In een tekst die aan hem wordt toegekend en die kort voor hij meer dan twintig mensen doodschoot in een winkelcentrum in El Paso online verscheen, maakte de auteur zelf de link met blanke suprematie. Hij verwees meteen naar een 28-jarige Australiër, die in maart 51 moslims doodschoot in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Diens manifest verwees op zijn beurt weer naar een werk van een 72-jarige Franse oud-holebi-activist, Renaud Camus. Zijn boek waar steevast naar verwezen wordt: 'Le Grand Remplacement', dat hij schreef in 2011.

Maar wat vinden Australische en Amerikaanse extremisten nu zo aantrekkelijk in een Frans boek? Jean-Yves Camus, directeur van het 'Observatoire des radicalités politiques' en voor alle duidelijkheid geen familie van Renaud Camus, ziet twee belangrijke redenen.

De eerste is er een van stijl en slim woordgebruik.