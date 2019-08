Oud worden is niet meer wat het is geweest: 'Ouderen hebben meer vrienden dan hun ouders, ze zijn op hoge leeftijd minder eenzaam'

Er komt een dag dat je als 60-plusser opeens niet meer op de naam van een oud-klasgenoot kunt komen of niet meer weet waar je je sleutels hebt gelegd. Kennis die vaak na enig piekeren alsnog uit een laatje van het geheugen tevoorschijn schiet, waarna zich een knagend gevoel van onzekerheid opdringt: is dit het begin van dementie?

Wat is het dan geruststellend om te lezen dat een op de vijf 60-jarigen last heeft van vergeetachtigheid en dat ouderen die op jonge leeftijd veel hebben gesport een grotere breinreserve hebben opgebouwd.

Het zijn feiten die afkomstig zijn uit een onderzoek dat al ruim 25 jaar loopt en waarvoor om de drie jaar een grote groep ouderen wordt getest en geïnterviewd. Dat zogeheten Lasa-onderzoek, dat wordt uitgevoerd door wetenschappers van de Amsterdamse Vrije Universiteit en het Amsterdam UMC, herbergt een schat aan informatie: resultaten van herhaalde interviews en testen bij meer dan vijfduizend deelnemers, die hebben geleid tot ruim zeshonderd publicaties in internationale vakbladen. Emeritus hoogleraar Dorly Deeg (69), tot aan haar pensionering wetenschappelijk directeur van de Longitudinal Aging Study Amsterdam, zet in haar boek 'Gewonnen jare'n de kennis op een rij. Geen zelfhulplectuur dit keer over hoe je jong kunt blijven terwijl je ouder wordt, maar een verslag van de veranderingen die optreden met het stijgen van de leeftijd en een antwoord op de vraag hoe dat ons welbevinden beïnvloedt. Het biedt de mogelijkheid jezelf te vergelijken met anderen, zegt ze, en dat kan heel bemoedigend zijn.