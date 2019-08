Een ezeltje in de tuin lijkt best leuk, maar blijkt al snel een last

'Ons opvangcentrum zit barstensvol. Iedere week moet ik twee ezels weigeren', klinkt het bij Kristel Cromheeke van Anegria in Sint-Gillis-Waas, het grootste ezelasiel van het land. Op dit moment worden er 102 ezels verzorgd, vorige zomer zelfs 124. Ook in de Ezeloase, op een steenworp van Visé, zitten de verzorgers op hun tandvlees. 'We hebben nu 69 dieren, dat is voor ons echt de limiet. We hebben zelfs enkele tientallen ezels op een wachtlijst staan’, zegt Alette Thielen.

De ezel lijkt het slachtoffer te worden van zijn populariteit. Beide opvangcentra wijzen erop dat enkele jaren terug een ware hype ontstond. Mensen haalden de lastdieren in huis als schattig gezelschapsdier voor de kinderen, of bijvoorbeeld als alternatief voor een grasmaaier. En ze zijn niet overdreven duur, ten minste als je geen mini-ezel wil. Die zijn tegenwoordig erg in trek en kosten makkelijk 3.000 euro. Een gewone ezel heb je al voor een paar honderd euro.