Het is nu ‘officieel’: we moeten veel minder vlees eten, minder voedsel verkwisten en zuiniger zijn op onze bossen. Want onze huidige vormen van landbouw, veeteelt en bosbouw dragen sterk bij aan de opwarming van het klimaat. En die opwarming bedreigt omgekeerd de voedselzekerheid in de wereld.

Dat staat in een speciaal rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, dat deze week bijeen is in Genève. Het gisteren verschenen rapport is de gezaghebbendste studie tot nu toe over de relatie tussen landgebruik en klimaat. Het zal een rol spelen bij klimaattoppen van de VN in New York in september en Santiago de Chili in december, waar de afspraken van het akkoord van Parijs moeten worden geïmplementeerd.

Om de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2 graden te beperken, zegt het IPCC, moet de wereld op een veel duurzamere manier omgaan met land gebruiken en voedsel produceren. Het panel onderstreept daarmee welbekende oproepen van milieugroeperingen en analyses van wetenschappers. Anders komt (bij een nog steeds groeiende wereldbevolking) de voedselvoorziening in gevaar.