Het stereotiepe beeld ontkracht: 'De man is niet langer de slimste thuis'

Bijna driekwart eeuw. Zo lang heeft het in de VS geduurd vooraleer burgers er vrouwen net zo competent als mannen zijn gaan vinden. Zo laat een recent artikel in het vakblad American Psychologist zich samenvatten. In dat artikel laat Alice Eagly, een professor in psychologie aan de Northwestern University, zien hoe de opvattingen over mannen en vrouwen doorheen de tijd veranderd zijn.

Eagly voerde een meta-analyse uit op zestien opiniepeilingen bij in totaal 30.000 Amerikanen. Zij gaven in de periode van 1946 tot 2018 aan welke karaktereigenschappen ze eerder bij mannen dan wel bij vrouwen zagen voorkomen. Competentie werd onder meer in kaart gebracht door te peilen naar het ‘intelligent’, ‘creatief’ en ‘georganiseerd’ zijn.

Lange tijd werd dat soort eigenschappen vooral geassocieerd met mannen. In 1946 bijvoorbeeld gaf 35 procent van de bevraagden in een poll aan dat ze mannen en vrouwen even intelligent vonden. In 1995 bleek die groep tot 43 procent gegroeid, om dan in 2018 te verdubbelen tot 86 procent. Het aantal Amerikanen dat een voorkeur voor een bepaalde sekse uitsprak, is doorheen de tijd ook gewijzigd. Waren er meer dan zeven decennia geleden vooral mensen die dachten dat mannen slimmer waren, dan blijkt dat in de meest recente peilingen omgekeerd te zijn. In een poll in 2018 noemde 9 procent vrouwen het meest pientere geslacht en maar 5 procent zei dat over mannen.