'Het geld heeft in het voetbal alles beschadigd. De schoonheid van het spel, plezier, vriendschappen'

Aan het einde van het gesprek, na een laatste glas wijn, zegt hij met gedempte stem: “Ik ben een gelovig man, ga de laatste tijd steeds vaker naar de kerk. Het komt ook door een abbé uit het Brusselse met wie ik diepe gesprekken heb gevoerd. Een modernist, geen wereldverbeteraar. Hij heeft ervoor gezorgd dat een van mijn dochters in de kerk kon trouwen. Haar man was lid van de loge en wilde van geen mis weten. De abbé heeft alles geregeld en mijn dochter is helemaal in het wit getrouwd, met gebeden en gezangen.