Wat is lachgas eigenlijk, en is het populaire roesmiddel gevaarlijk?

In naam van de kwaliteitsjournalistiek neem ik een gekleurde ballon aan van de jongen die ik tot voor een oproep op sociale media eigenlijk niet zo goed kende. In naam van de kwaliteitsjournalistiek zet ik het ding aan mijn lippen en adem ik één, twee keer stevig in en uit en laat ik de inhoud even rondgaan in mijn mond.

In naam van de kwaliteitsjournalistiek wankel ik bijna meteen op mijn benen en voel ik me een minuut lang alsof ik een halve dag heb doorgebracht op de Polyp, mijn favoriete kermisattractie – een octopusachtig, in het rond zwiepend gevaarte. Het lijkt alsof al mijn zintuigen met een zuignap naar één punt worden getrokken en tegelijkertijd alles heel sterk en heel wazig waarnemen. Mijn hoofd bonst. Lachen doe ik niet.

In naam van de kwaliteitsjournalistiek heb ik zonet voor de eerste keer lachgas gedaan, en eerlijk, ik snap niet waarom het zo’n rage is.