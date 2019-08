'Hun belang is dat we geen partner vinden, want ze willen dat we telkens terugkeren op de app'

‘Ik vroeg Tinder om mijn data’, schreef de Franse journalist Judith Duportail in 2017 in The Guardian, ‘en ze stuurden me 800 pagina’s met mijn diepste geheimen.’

Het krantenartikel mondde uit in een boek, 'L’amour sous algorithme', dat eerder dit jaar verscheen in Frankrijk en inmiddels in verschillende talen wordt vertaald. Ook is er al een documentaire in de maak.