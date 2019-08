Kinderen maken gelukkig (zodra ze het huis uit zijn)

Uiteraard maakt kinderen krijgen gelukkig, zo wil de volkswijsheid. En uiteraard is wie geen kinderen heeft per definitie ongelukkiger. Een resem studies toonden echter al vaker het omgekeerde: wie geen kinderen heeft, signaleert systematisch een iets groter geluksgevoel dan wie er wel heeft, vooral dan omdat er met kinderen minder tijd, geld, romantiek, sociaal leven en slaap voorhanden is.