'Hé Jordan, kijk eens wat stoer. Alsof je het écht meent', zegt fotograaf Tim Coppens. 'Ja, pikt zijn begeleider Karl Lardon in terwijl hij assisteert met de belichting. 'Waar is die gangster attitude (op zijn Engels uitgesproken, FE) nu?' De blik van Jordan Decremer glijdt af naar zijn begeleider. Er verschijnt een hemelsbrede glimlach op zijn gezicht. Met zijn rechterhand steekt hij subtiel zijn wijsvinger op. Zijn mama, Gwen Huygen, die de hele fotoshoot op haar smartphone vastlegt, buldert van het lachen. 'Jordan kan zijn middelvinger niet apart opsteken. Hij heeft wel al lang een alternatief: zijn wijsvinger.' Ze kijkt haar zoon met pretoogjes aan.

Jordan Decremers spieren staan constant onder spanning door een centraal hersenletsel. Zijn spieren zijn de baas over zijn lichaam. Niet zijn hoofd. Hij heeft last van spasticiteit. 'Heel veel.' Hij laat een pauze. 'Soms te veel.'

Om die reden zit Jordan al van kleins af aan in een rolstoel. Er zit een sonde in zijn lichaam die verbonden is met zijn ruggenmerg. Die moet ervoor zorgen dat Jordan niet helemaal opgespannen is.