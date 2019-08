Zo overleef je de eerste dag na de vakantie

Als het lijkt alsof heel Nederland op vakantie is begin augustus dan kan dat kloppen. In het midden van het hoogseizoen, rond week vijf van de zomervakantie, zijn de meeste Nederlanders op vakantie: ongeveer 4 miljoen Nederlanders zijn dan weg. In totaal zijn ongeveer 12 miljoen Nederlanders ergens in de zomer op vakantie. Op 2 september eindigt het hoogseizoen en keert de drukte op de weg terug.