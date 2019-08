Aziaten hebben of een kleine lul of een horizontale vagina. Het voordeel van bevriend te zijn met mensen met downsyndroom is dat je ze zelfs nog straalbezopen kunt herkennen in een nachtclub. Joden hebben de besnijdenis uitgevonden omdat ze zelfs in Jezus’ tijd al pingelden naar 10 procent off. En lesbiennes, die stinken. Je ruikt ze al op meters afstand omdat hun vagina allergisch blijkt aan zeep.

Wie politieke correctheid hoog in het vaandel draagt, is eraan voor de moeite in de Antwerpse Stadsschouwburg vrijdagavond. Kanker, seks met dwergen, abortus of zelfs Leonard Cohens iconische ‘Hallelujah’ – voor de gelegenheid omgedoopt tot ‘How I Blew Ya’ – passeren er ongegeneerd de revue. De twee doventolken hebben de grootste moeite ernstig te blijven wanneer een hen uitdagende Del Rio de woorden fuck, suck, dick en pussy in sneltempo over de tong laat rollen, tot grote hilariteit van de aanwezigen. Ja, ook met doven mag er gelachen worden.

De zelfverklaarde ‘Queen of Mean’ waarschuwde bij aanvang van haar show al voor haar grofgebektheid. Maar het beledigen van minderheidsgroepen? Ho maar. Afhankelijk van de doelgroep was haar beste vriend een lesbienne, dan weer een jood, iemand met het syndroom van Down, een zwarte of homo. ‘En ach, wat weet ik ervan? Ik ben slechts een man in een pruik.’