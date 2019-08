Ken je die mop over onze organen die samen op café gaan? Die is voor straks. Maken we eerst kennis met de praatgrage professor Danny De Looze (57): kliniekhoofd maag- en darmziekten van het UZ Gent, bekend om zijn ‘kaka-transplantaties’, en auteur van het boek 'Lactose, gluten & co', dat sinds vandaag in de rekken ligt. Daarin bundelt hij wetenschappelijke feiten en maakt gehakt van voedingsfabels. 'Nee, we zijn niet allemaal allergisch voor gluten. En melk is niet de baarlijke duivel, zolang je maar geen liter per dag naar binnen giet.'

- Beginnen we met het einde: dat kakje. Vrouwen zitten vaker ‘verstopt’ dan mannen, merkt u. Waaraan ligt dat?

De Looze «Hoe dat nu precies komt, is the one million dollar question. Het is niet hormonaal, niet anatomisch. Wel weten we dat de zithouding meespeelt. Zo heb ik tijdens een lezing moeten ontdekken dat vrouwen op de wc hun broek niet tot op de grond laten zakken. Dat was een openbaring voor mij: wat vertel je me nu? (trekt grote ogen) Voor ons, mannen, is het niet meer dan normaal dat je je broek tot op je enkels laat vallen. Zo zit je veel meer ontspannen.