PewDiePie is de eerste YouTuber met 100 miljoen abonnees. Maar wat is zijn geheim?

1. Persoonlijkheid

Als een van de eersten kwam PewDiePie – een samentrekking van Pew (het geluid dat een geweer maakt) Die (van doden) en Pie (omdat hij van taart houdt) – op het idee om niet zomaar uitlegvideo’s van games op te nemen, maar om zichzelf hierin centraal te zetten. Eerst bestond zijn publiek alleen uit mannen, maar al snel begonnen ook meisjes hem te volgen. Massaal zelfs. Het legde hem geen windeieren. Ook zijn recente huwelijk heeft vermoedelijk bijgedragen aan zijn nog steeds groeiende populariteit. Een verslag van ‘zijn mooiste dag’ met zijn Marzia werd al elf miljoen keer bekeken.

2. Werklust

‘Wat doe je om te ontspannen als je geen games speelt’, vroeg Stephen Colbert in 2015 aan PewDiePie. Het nuchtere antwoord: ‘Waarschijnlijk gewoon nog meer games spelen.’ Misschien wel de belangrijkste verklaring voor het ongelofelijke succes van Kjellberg is zijn werklust en monomanie. ‘Als ik bij iets betrokken raak, word ik er al snel helemaal ingezogen. Ik stop niet voordat ik mijn doelen heb bereikt. Het enige waar ik dan nog aan kan denken, is het bereiken van mijn doel’, vertelde Felix Kjellberg een paar jaar geleden in een interview met Icon Magazine.

Het resultaat mag er zijn, in ieder geval in aantallen. Al bijna tien jaar is de Zweed actief op YouTube met het plaatsen van video’s, duizenden inmiddels. Losse video’s worden regelmatig meer dan tien miljoen keer bekeken. De eerste jaren waren het alleen nog video’s over games, later verbreedde hij zijn aandacht en maakte hij ook video’s die niets met games hadden te maken. Die werklust was er trouwens niet altijd. In hetzelfde interview vertelt de in Göteborg opgegroeide youtuber dat hij op een gegeven moment ziek van zijn eigen inertie werd. De toen 17-jarige Felix deed niets anders dan World of Warcraft spelen, totdat zijn karakter het allerhoogste niveau had bereikt. Dat was het punt dat hij zich afvroeg: en nu? Ga ik dit de rest van mijn leven doen? Nee: Kjellberg besloot werk te maken van zijn studie.