- Zijn er dit jaar uitzonderlijk veel branden in de Amazone?

‘Het ligt aan je definitie van uitzonderlijk’, zegt aardwetenschapper Guido van der Werf (Vrije Universiteit, Amsterdam). ‘Wij hebben gegevens vanaf 1997. Als je die erbij pakt, is dit jaar gemiddeld. Maar gemiddeld is niet hetzelfde als goed, en vergeleken met de jaren hiervoor zien we een toename.’

Op 20 augustus meldde het Braziliaanse agentschap voor ruimteonderzoek (INPE) dat een recordaantal branden woedde in het Braziliaanse deel van de Amazone. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa spreekt van een uitzonderlijk jaar. ‘Het aantal en de intensiteit van de branden in de Braziliaanse Amazone zijn in 2019 het hoogst sinds 2010’, schreef de organisatie. Voor de hele Amazone, ook de delen buiten Brazilië, ligt dat beeld genuanceerder. Daar schurkt 2019 dicht tegen het recordjaar 2016 aan, maar gaat er niet overheen.