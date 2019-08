‘Ik heb mijn ramen gesloten, ben houtskool aan het verbranden en zeg de wereld vaarwel’, schreef een jonge man in oktober vorig jaar op Weibo, de Chinese variant van Twitter. Het was een anoniem bericht, onopvallend tussen duizenden andere, en zou normaal snel uit het oog zijn verdwenen. Als de wanhoopskreet niet was opgemerkt door nieuwe technologie: een zelfdodingsscanner op basis van artificiële intelligentie (AI).

‘Toen dit bericht verscheen, kreeg ik meteen een melding’, zegt Huang Zhisheng, de Nederlands-Chinese computerwetenschapper die de AI-zelfdodingsscanner ontwikkelde.

Huang Zhisheng «Omdat de urgentie heel hoog was, gingen vrijwilligers direct op zoek naar een manier om in contact te komen met zijn familie. Ze ontdekten dat de man een bedrijf had, vonden een telefoonnummer en konden zo zijn moeder bereiken. Die dacht dat haar zoon in zijn kamer lag te slapen. Hij kon nog net worden gered.»