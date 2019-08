Kan een avondmens een ochtendmens worden?

Mijn naam is Ernst en ik ben een avondmens. Of om de juiste term te gebruiken: ik ben een laat chronotype, net als – studies lopen uiteen en hanteren verschillende definities – zo’n 20 procent van de bevolking. Dat is een probleem. De samenleving is namelijk ingericht op ochtendmensen. Werk, school, sportwedstrijden, de tandarts, bouwvakkers bij de buren: het begint allemaal vroeg.

Sport is nog te vermijden, maar werk, school, de tandarts en bouwvakkers zijn onontkoombaar en dat betekent dat avondmensen zich aanpassen. Uit onderzoek van de Duitse hoogleraar chronobiologie Till Roenneberg blijkt dat mensen met een laat chronotype daardoor op weekdagen structureel te kort slapen, wat ze vervolgens in het weekeinde moeten inhalen. Die discrepantie tussen innerlijke klok en de sociale klok heet sociale jetlag. Simpel gezegd: door de week loop je rond met een suizend slaaptekort en in het weekeinde probeer je bij te slapen terwijl je familie steeds ongeduldiger wordt.