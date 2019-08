Ooit had Azeroth meer inwoners dan België. De onlinegame World of Warcraft, die zich afspeelt in die fantasiewereld, telde tijdens het hoogtepunt van zijn succes in 2010 meer dan 12 miljoen betalende spelers. Reken dat die allemaal een maandelijkse abonnementssom van ongeveer 13 euro neertellen, en u ziet meteen een bedrag waarvan het aantal nullen u wellicht eventjes zal doen duizelen. Het is een geldmachine geweest, die World of Warcraft. En dat is ze nog steeds.

Sinds die spelerspiek uit 2010 liep het aantal World of Warcraft-abonnees fors terug, naar een niveau dat inmiddels zo laag is dat uitgever Activision Blizzard dat aantal al jaren niet meer vernoemt in zijn jaarverslag. Maar de release van World of Warcraft Classic deze week, een heruitgave van de originele game uit 2004, laat zien dat het spel nog altijd een donderse hype kan veroorzaken. Spelers moesten soms uren wachten om de game te kunnen opstarten, omdat de servers die maker Blizzard Entertainment had geopend het niet trokken.