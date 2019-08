De mythe van het homogen: hoe erfelijk is homoseksualiteit?

Een groep Europese, Australische en Amerikaanse genetici is op zoek gegaan naar de genen die bepalen of iemand voorkeur heeft voor seks met een partner van hetzelfde geslacht. Ze vonden er vijf, melden ze vandaag in vakblad Science. Maar die vijf zijn de top van een ijsberg; er zijn honderden tot duizenden genen die hier een rol spelen. En dan zijn genen nog maar een klein deel van het verhaal.

‘We weten uit eerder onderzoek dat seksuele voorkeur deels genetisch bepaald is’, zegt Karin Verweij, hoogleraar genetica aan Amsterdam UMC en een van de onderzoekers. ‘Of iemand voorkeur heeft voor seks met eigen of ander geslacht wordt voor ongeveer 30 procent bepaald door genen. Maar welke genen dat zijn, was niet bekend. We hebben nu de middelen en de data om dat uit te zoeken.’